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Snap lance des lunettes de réalité augmentée ; son cours de bourse recule
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 20:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

16 juin - ** Les actions de Snap SNAP.N s'inscrivaient en baisse de 3,6 % à 5,51 $

**La société lance ses premières lunettes de réalité augmentée destinées au grand public, au prix de 2 195 dollars

** Les livraisons sont prévues cet automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France; la disponibilité à plus grande échelle dépendra de la demande en précommande

** Le lancement de cet appareil intervient alors que Snap subit la pression d’investisseurs activistes qui lui demandent de céder ou de fermer sa division Specs, très déficitaire

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 32 % depuis le début de l'année

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