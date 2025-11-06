 Aller au contenu principal
Snap bondit de 16 %, le pivot de l'IA renforçant la confiance des investisseurs
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actions mises à jour)

6 novembre - ** Les actions de Snap Inc SNAP.N en hausse de 16% dans les échanges de pré-marché

** La société a battu les estimations de revenus du 3e trimestre et a dévoilé un partenariat de 400 millions de dollars avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche conversationnel dans Snapchat, qui sera payé en espèces et en actions sur une période d'un an

** L'intégration apportera des réponses vérifiables et conversationnelles aux questions des utilisateurs directement dans l'application Snapchat, avec des revenus attendus à partir de 2026

** La société a enregistré une hausse de 10 % de ses revenus d'une année sur l'autre pour atteindre 1,51 milliard de dollars, a réduit sa perte nette à 104 millions de dollars et a augmenté le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens à 477 millions, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans sa stratégie de redressement

** Les analystes de Piper Sandler ont déclaré: "Nous apprécions les nouvelles initiatives en matière de technologie publicitaire et la dynamique des abonnements", notant que les abonnements à Snap+ représentent désormais un chiffre d'affaires de 750 millions de dollars

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 32,2 %

Valeurs associées

SNAP-A
7,320 USD NYSE -1,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 11:00:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

