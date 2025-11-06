Snap bondit de 16 %, le pivot de l'IA renforçant la confiance des investisseurs

(Actions mises à jour)

6 novembre - ** Les actions de Snap Inc SNAP.N en hausse de 16% dans les échanges de pré-marché

** La société a battu les estimations de revenus du 3e trimestre et a dévoilé un partenariat de 400 millions de dollars avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche conversationnel dans Snapchat, qui sera payé en espèces et en actions sur une période d'un an

** L'intégration apportera des réponses vérifiables et conversationnelles aux questions des utilisateurs directement dans l'application Snapchat, avec des revenus attendus à partir de 2026

** La société a enregistré une hausse de 10 % de ses revenus d'une année sur l'autre pour atteindre 1,51 milliard de dollars, a réduit sa perte nette à 104 millions de dollars et a augmenté le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens à 477 millions, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans sa stratégie de redressement

** Les analystes de Piper Sandler ont déclaré: "Nous apprécions les nouvelles initiatives en matière de technologie publicitaire et la dynamique des abonnements", notant que les abonnements à Snap+ représentent désormais un chiffre d'affaires de 750 millions de dollars

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 32,2 %