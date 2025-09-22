 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Snap atteint son plus haut niveau depuis le sombre rapport du mois d'août
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 septembre - ** Les actions de l'entreprise de médias sociaux Snap SNAP.N grimpent de 9,6 % à 8,95 $

** L'action atteint son plus haut niveau depuis le début du mois d'août, lorsque la société a annoncé sa plus faible croissance trimestrielle en plus d'un an

** Le mouvement pourrait être motivé par l'incertitude entourant TikTok, le rival de SNAP, selon l'analyste Stu Novick de Gimme Credit

** L'avenir de TikTok est en suspens alors que Washington et Pékin cherchent à conclure un accord qui lui permettrait de continuer à opérer aux États-Unis.

** Snap pourrait subir la pression de ses concurrents. Elle doit continuer à investir dans l'innovation pour rivaliser avec les grandes plateformes de médias sociaux telles que TikTok", explique M. Novick

** SNAP est le huitième titre le plus discuté sur le forum de commerce de détail Stocktwits.com

** Le sentiment du message sur le titre est "extrêmement haussier", selon la plateforme

** Depuis le début de l'année, les actions SNAP ont baissé de 24 % à la dernière clôture

Valeurs associées

SNAP-A
8,845 USD NYSE +8,33%
