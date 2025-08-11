Snail Inc devrait afficher une perte de 1 cent par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Snail Inc SNAL.OQ SNAL.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Culver City en Californie devrait déclarer une augmentation de 20,3% de ses revenus à 26 millions de dollars contre 21,61 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Snail Inc est une perte de 1 cent par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Snail Inc est de 4,00 $, soit environ 75,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,97 $

