Smithfield Foods s'effondre après le lancement d'une offre secondaire de 454 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre -

** Les actions de Smithfield Foods SFD.O ont baissé de 1,1% à 23,98 $ avant la mise sur le marché après la fixation du prix de l'offre secondaire

** Le conditionneur de viande basé en Virginie a annoncé jeudi () ~19,5 millions d'actions vendues par une filiale de WH Group 0288.HK à 23,25 $ pour un montant total de 454,1 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 4,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Avant la cloche mercredi, SFD a lancé une offre d'actions de () 16 mln par sa société mère cotée à Hong Kong

** Avec la vente, la participation de WH Group dans SFD passerait de 92,7 % à 87,8 %, selon la déclaration à la SEC

** Morgan Stanley, BofA et Barclays sont les chefs de file de l'offre ** SFD est entrée en bourse en janvier après l'introduction au prix de 20 dollars

** Selon les dernières données de LSEG, 5 des 6 analystes considèrent SFD comme un "achat" et l'autre comme un "maintien", et le PT médian est de 30 $