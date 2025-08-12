Smithfield Foods relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de viande

Smithfield Foods SFD.O a relevé ses prévisions de bénéfices d'exploitation annuels et affiché une hausse de ses ventes et bénéfices trimestriels mardi, aidé par la résistance de la demande de viandes emballées, dont le bacon, et de produits frais à base de porc.

Les consommateurs confrontés à l'augmentation du coût de la vie et à la volatilité des tarifs ont de plus en plus opté pour la préparation des repas à la maison plutôt que pour les sorties au restaurant, ce qui a favorisé les activités des conditionneurs de viande tels que Smithfield et Tyson Foods

TSN.N .

La société basée en Virginie vend son porc, son jambon et ses saucisses sous des marques telles que Smithfield, à des prix compris entre 5 et 17 dollars chez Walmart. Elle vend également des produits sous les marques Eckrich et Nathan's Famous.

Les ventes dans le segment des viandes emballées, une source importante de revenus pour la société, ont augmenté de 6,9 % au cours du deuxième trimestre, tandis que les ventes de viande de porc fraîche ont augmenté de 5 %.

Smithfield Foods, une filiale indirecte détenue majoritairement par WH Group 0288.HK , basé à Hong Kong, a également bénéficié de ses efforts de réduction des coûts, y compris la réduction de la main-d'œuvre et la réduction du nombre de porcs qu'elle possède et l'achat de plus de porcs à d'autres producteurs.

L'entreprise américaine de transformation du porc s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour 2025 se situe entre 1,15 et 1,35 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,10 à 1,30 milliard de dollars.

Smithfield Foods, qui est entrée en bourse en janvier, vend une grande partie de sa viande emballée sous une marque privée à des clients du commerce de détail et de la restauration aux États-Unis, ce qui l'a aidée à gagner des parts de marché.

Ses ventes ont augmenté de 11 % pour atteindre 3,79 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 29 juin. Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 55 cents par action, contre 51 cents il y a un an.