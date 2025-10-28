Smithfield Foods progresse après une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre

28 octobre - ** Les actions du transformateur de porc américain Smithfield Foods SFD.O ont augmenté d'environ 7 % à 23 $ avant la mise sur le marché ** La société affiche un bond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au troisième trimestre en raison de la forte demande pour ses produits à prix plus élevés

** Les ventes trimestrielles de SFD augmentent de 12,4% à 3,75 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** Bénéfice ajusté de 58 cents par action contre 53 cents par action l'année précédente

** Augmentation du point médian du bénéfice d'exploitation ajusté dans la fourchette de 1,23 milliard à 1,33 milliard de dollars, par rapport à la prévision précédente de 1,15 milliard à 1,35 milliard de dollars

** Maintien des prévisions de ventes pour 2025, avec un pourcentage d'augmentation faible à moyen à un chiffre par rapport à l'année précédente ** La société est entrée en bourse en janvier et est une filiale indirecte détenue majoritairement par WH Group

0288.HK , basé à Hong Kong.