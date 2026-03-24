Smithfield Foods progresse après des ventes et des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions de Smithfield Foods SFD.O sont en hausse de ~4% à 24,33 $ avant le marché ** La société dépasse les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre, grâce à la résistance de la demande pour les viandes emballées et aux efforts de réduction des coûts

** Les ventes du 4ème trimestre ont augmenté de 7% par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,23 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,14 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté des activités poursuivies au 4ème trimestre de 83 cents par action, par rapport aux attentes des analystes de 68 cents par action

** Les ventes annuelles totales devraient connaître une hausse à un chiffre, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 1,26 %

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 5 % depuis le début de l'année