Smithfield Foods dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à la bonne tenue de la demande de viande de porc

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Smithfield Foods SFD.O a battu les estimations des analystes pour les ventes et les bénéfices du quatrième trimestre mardi, aidé par une demande résistante pour les viandes emballées et des efforts de réduction des coûts, ce qui a fait grimper les actions du transformateur de porc américain de près de 4% dans les échanges de pré-marché.

De plus en plus de consommateurs américains choisissent de cuisiner à la maison plutôt que de dîner à l'extérieur, car ils resserrent leur budget dans un contexte de coût de la vie toujours élevé, ce qui stimule les ventes pour des entreprises telles que Smithfield.

La demande a augmenté pendant les fêtes de fin d'année, les consommateurs se tournant vers des produits de base riches en protéines comme le porc et les viandes transformées pour les repas de fête, ce qui a contribué à augmenter les volumes malgré la pression générale exercée sur les dépenses des ménages.

La société a acheté la marque de hot-dogs Nathan's Famous NATH.O dans le cadre d'une transaction de 450 millions de dollars en janvier.

Les ventes de la société ont augmenté de 7 % pour atteindre 4,23 milliards de dollars au cours du trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 4,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de viande emballée ont augmenté de 4,3 % au cours du trimestre clos le 28 décembre par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un des principaux segments générateurs de revenus pour Smithfield. Les ventes de porc frais ont augmenté de 2,1 %.

"À l'horizon 2026, notre objectif est d'augmenter à nouveau les ventes et la rentabilité et nous voyons une longue piste pour la croissance future grâce à notre segment phare des viandes emballées et à notre portefeuille de marques emblématiques", a déclaré le directeur général Shane Smith.

En février, Tyson Foods TSN.N a revu à la hausse ses prévisions de recettes annuelles et a dépassé les estimations de bénéfices et de ventes trimestrielles grâce à une forte demande de poulet, contrebalançant les pertes subies par son activité de viande bovine.

Smithfield s'attend à ce que ses ventes annuelles totales augmentent de quelques pourcents, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 1,26 %.

La société a enregistré un bénéfice ajusté des activités poursuivies de 83 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice de 68 cents par action.