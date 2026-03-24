Smithfield Foods dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à la bonne tenue de la demande de viande de porc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout des prévisions de bénéfices annuels au paragraphe 9)

Smithfield Foods SFD.O a dépassé les estimations des analystes pour les ventes et le bénéfice du quatrième trimestre mardi, aidé par une demande résistante pour les viandes emballées et des efforts de réduction des coûts.

Les actions de la société ont augmenté de 5 % dans les premiers échanges, après qu'elle a également prévu des ventes annuelles en hausse.

De plus en plus de consommateurs américains préfèrent cuisiner à la maison plutôt que de dîner à l'extérieur, car ils resserrent leur budget en raison de la persistance du coût de la vie élevé, ce qui stimule les ventes de sociétés telles que Smithfield.

La demande a augmenté pendant les fêtes de fin d'année, les consommateurs se tournant vers des produits de base riches en protéines tels que le porc et les viandes transformées pour les repas de fête, ce qui a contribué à augmenter les volumes malgré la pression générale exercée sur les dépenses des ménages. La société a acheté la marque de hot-dogs Nathan's Famous

NATH.O dans le cadre d'une transaction de 450 millions de dollars en janvier.

Les ventes de la société ont augmenté de 7 % pour atteindre 4,23 milliards de dollars au cours du trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 4,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de viande emballée ont augmenté de 4,3 % au cours du trimestre clos le 28 décembre par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un des principaux segments générateurs de revenus pour Smithfield. Les ventes de porc frais ont augmenté de 2,1 %.

"À l'horizon 2026, notre objectif est d'augmenter à nouveau les ventes et la rentabilité et nous voyons une longue piste pour la croissance future grâce à notre segment phare des viandes emballées et à notre portefeuille de marques emblématiques", a déclaré le directeur général Shane Smith. Smithfield s'attend à ce que les ventes annuelles totales augmentent d'un pourcentage à un chiffre, alors que les analystes tablent sur une croissance de 1,26 %. Elle s'attend également à un bénéfice d'exploitation annuel ajusté compris entre 1,33 et 1,48 milliard de dollars, contre un bénéfice de 1,34 milliard de dollars enregistré au cours de l'exercice 2025. En février, Tyson Foods TSN.N a relevé ses prévisions de revenus annuels et a battu les estimations de bénéfices et de ventes trimestrielles grâce à une forte demande de poulet, contrebalançant les pertes dans son activité de bœuf.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté provenant des activités poursuivies de 83 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à ce qu'il soit de 68 cents par action.