SMCP surprend avec des marges meilleures que prévu, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 10:35

SMCP, le propriétaire des marques de mode Sandro, Maje, Fursac et Claudie Pierlot, a fait état hier soir de résultats annuels 2025 en nette amélioration qui lui ont permis de dégager un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) record sur l'exercice. Le titre progressait de 5,7% vendredi matin à la Bourse de Paris dans le sillage de ces chiffres.

Dans un communiqué diffusé jeudi soir, le groupe de prêt-à-porter positionné sur le haut de gamme indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1 217 millions d'euros en 2025, en hausse de 1,7% en données organiques et de 0,5% en données publiées.

Il met surtout en avant la forte amélioration de sa rentabilité, avec un Ebit ajusté qui s'est élevé à 95 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 7,8%, en amélioration de 80% par rapport aux 53 millions d'euros (4,4% du chiffre d'affaires) enregistrés en 2024.

Sa génération de free cash-flow s'est ainsi établie à un niveau record de 91 millions d'euros, contre 49 millions en 2024, ce qui a eu pour effet d'entraîner une réduction équivalente de sa dette nette, passée à 148 millions d'euros contre 237 millions fin 2024.

Des marges meilleures que prévu

Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent une publication "plus que satisfaisante".

"Le groupe affiche une amélioration de ses marges plus rapide que prévu rendant de plus en plus crédible son objectif de 10% de marge opérationnelle au second semestre 2026", souligne la société de Bourse.

SMCP, qui comptait 1 630 points de vente dans le monde fin 2025, soit 32 de moins qu'un an plus tôt, vise une marge d'exploitation (Ebit) ajustée en progression par rapport à 2025, pour atteindre environ 10% des ventes au second semestre, assortie d'une génération de free cash-flow de 50 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.

Ces bons résultats permettaient au titre de poursuivre son ascension, en attendant le lancement d'une éventuelle OPA dans les mois à venir.

Depuis l'annonce, en novembre dernier, d'un projet de cession portant sur 51% du capital, une opération qui doit lui offrir une visibilité à la fois sur le plan actionnarial et stratégique, le titre a grimpé de plus de 18% en raison de l'intérêt spéculatif du dossier.

