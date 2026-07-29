SMCP se distingue en Bourse, la croissance réaccélère au 2e trimestre

(Zonebourse.com) - SMCP, propriétaire des marques de prêt-à-porter Sandro, Maje et Claudie Pierlot, grimpe de plus de 21% mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une réaccélération de la croissance de ses ventes au 2e trimestre et avoir confirmé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires du groupe de mode a progressé de 2% en données organiques au 2e trimestre à 310 millions, après un repli de 0,8% au premier trimestre.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires accuse un recul de 0,7% en données publiées, mais une progression de 1,6% en organique, à 597 millions d'euros contre un consensus de 589 millions.

Côté résultats, le groupe affiche un Ebit ajusté de 53 millions d'euros sur le semestre, en progression de 25%, donnant une marge opérationnelle de 8,9% en amélioration de 1,8 point d'une année sur l'autre.

A titre de comparaison, les analystes anticipaient un résultat opérationnel de 45 millions pour une marge de 7,6%.

Le groupe, qui s'est positionné sur le luxe dit "accessible", vise toujours pour 2026 une marge d'exploitation (Ebit) ajustée d'environ 10% des ventes au second semestre pour une génération de free cash-flow de 50 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.

Les analystes affichent leur confiance

Dans une note intitulée "La mariée est de plus en plus belle", les analystes de TP ICAP Midcap soulignent que ces résultats semestriels mieux orientés que prévu confirment leur forte conviction sur le dossier.

La société de Bourse, qui affiche une opinion d'achat et un objectif de cours de 8,1 euros, rappelle que le titre SMCP fait partie de ses valeurs préférées (top picks) pour le second semestre, ajoutant que la publication valide son scénario d'une poursuite de l'amélioration des fondamentaux en attendant une éventuelle OPA.

Les équipes d'Oddo BHF, qui maintiennent leur opinion "surperformance" et leur cible de 8,5 euros, saluent la bonne résilience du modèle et un meilleur "momentum".

"La bonne tenue des activités hors France et la poursuite des actions opérationnelles vont soutenir l'amélioration des marges malgré un environnement de consommation incertain", indique la banque privée, qui met en évidence une valorisation très attractive (PE 2027e de 7x) ainsi que l'aspect spéculatif du dossier (OPA potentielle à venir).

Bon nombre de professionnels jugent en effet qu'une cession prochaine de la participation de GLAS, l'actionnaire historique du groupe de prêt-à-porter avec plus de 28% du capital, est désormais devenue "inéluctable".

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