SMCP renoue avec les pertes

(AOF) - Le chiffre d’affaires 2024 de SMCP s'élève à 1,212 milliard d'euros, en légère baisse de 1,5% en organique. L'Ebit ajusté est de 53 millions d'euros (4,4% du chiffre d'affaires) contre 79 millions d'euros en 2023, soit un repli de 33,3%. Celui-ci a été "impacté par des conditions de marché difficiles, en particulier en Asie, et par des frais de restructuration, partiellement compensés par les plans de réduction de coûts". En 2024, le groupe enregistre une perte nette de 23,6 millions d'euros alors qu'il affichait en 2023 un bénéfice net de 11,2 millions d'euros.

L'Ebitda ajusté atteint 216 millions d'euros en 2024 (soit une marge d'Ebitda ajusté de 18% des ventes) contre 236 millions d'euros en 2023 (19% des ventes). Il est en recul de 8,4%.

En 2025, SMCP poursuivra son plan d'actions qui s'articule autour de quatre piliers : relancer la croissance et gagner des parts de marché ; capitaliser sur son empreinte géographique mondiale, équilibrée et diversifiée ; gagner en agilité et tirer parti des dernières innovations pour améliorer l'efficacité et la rentabilité ; et maintenir une gestion disciplinée au service d'une rentabilité accrue et d'une structure financière solide.

Compte tenu d'une année 2024 encore affectée par une tendance de consommation difficile, l'atteinte de la cible d'Ebit ajusté d'environ 10% est plutôt attendue pour le second semestre 2026 (avec une progression de la marge d'Ebit ajusté en 2025 suivie d'une accélération en 2026).

Par ailleurs, la maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac confirme son objectif de génération de free-cash-flow de 50 millions d'euros en 2026.

