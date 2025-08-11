SMCP récupère 15,5% de son capital après décision judiciaire
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 18:28
Pour mémoire, ETS a été placée en procédure de faillite en février 2023 et est actuellement administrée par un curateur sous la supervision de la justice luxembourgeoise.
La restitution de cette participation vient clarifier la situation actionnariale de SMCP qui reste concentré sur la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance rentable, en s'appuyant sur la désirabilité de ses marques, son agilité opérationnelle et ses efforts en matière de maitrise des coûts.
Valeurs associées
|6,0100 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
