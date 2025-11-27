 Aller au contenu principal
SMCP : projet de cessions d’actions
information fournie par AOF 27/11/2025 à 18:11

(AOF) - SMCP a été informée du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Les actions SMCP concernées incluent une participation de 28% du capital détenue par Glas, trustee au titre de l'emprunt obligataire émis en 2018 par European TopSoho S.à r.l. (ETS), dont Glas a pris possession temporaire en 2021 à la suite du défaut d'ETS. Elles incluent aussi une participation de 15,5% du capital, restituée en août 2025, détenue et administrée par ETS, le curateur ayant obtenu une autorisation du Tribunal de Luxembourg le 21 novembre 2025.

Les actions incluent également une participation de 7,7% du capital détenue par ETS, dont l'administration a été confiée par Glas à Alastair Beveridge et Daniel Imison d'Alix Partners LLP en qualité de Receivers .

SMCP dit "accueillir favorablement ce projet qui lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement".

Ce processus durera plusieurs mois. Il est précisé qu'au cas où la participation acquise dans ce cadre représenterait plus de 30% du capital de la société, l'acquéreur de ce bloc (agissant seul ou de concert) pourrait être tenu de déposer un projet d'offre publique sur la totalité des actions SMCP.

A ce stade, il n'existe néanmoins aucune certitude que ce processus aboutisse favorablement.

SMCP
5,9500 EUR Euronext Paris -0,83%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

