SMCP : poursuite de la dynamique de croissance au troisième trimestre,

(AOF) - SMCP a généré un chiffre d’affaires de 294 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 2,5% en organique sur un an. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac affiche une excellente dynamique dans les régions Amérique (+11%) et EMEA (+8%). En revanche, les ventes en France (-0,8%) ont été affectées, en particulier au mois de septembre, par le contexte politico-économique. Le chiffre d’affaires est en hausse de 2,8% en organique à 896 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, soutenu par les ventes à périmètre comparable (+2,9%).

"La bonne dynamique observée au cours du premier semestre s'est confirmée au troisième trimestre. Notre croissance reste très soutenue dans les régions Amérique et EMEA. En France, nous faisons preuve d'une bonne résilience et surperformons le reste du marché dans un contexte politico-économique très complexe. En Asie, l'optimisation du réseau en Chine continue de peser sur le chiffre d'affaires mais commence à porter ses fruits avec un retour à la croissance like-for-like de notre réseau physique. nous abordons la fin de l'année avec confiance dans notre capacité à poursuivre cette trajectoire, dans un marché qui reste toutefois incertain", a déclaré Isabelle Guichot, directeur générale de SMCP.

