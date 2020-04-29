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+ fortes hausses et baisses SBF 120

SMCP-Le chiffre d'affaires a chuté de 20% au T1 en organique
Reuters29/04/2020 à 07:45

29 avril (Reuters) - SMCP SA SMCP.PA a publié mercredi les résultats suivants:

* CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 16,7% EN DONNÉES PUBLIÉES, SOIT UN RECUL DE 20,4% EN ORGANIQUE

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 A ÉTÉ PÉNALISÉ PAR LE COVID-19 DANS L'ENSEMBLE DES RÉGIONS À PARTIR DE LA FIN DU MOIS DE JANVIER

* EN CHINE CONTINENTALE, LE TRAFIC ET LES VENTES S'AMÉLIORENT PROGRESSIVEMENT DEPUIS LE MOIS DE MARS, ILLUSTRANT LES PREMIERS SIGNES D'UNE REPRISE

* FERMETURE DE 6 POINTS DE VENTE AU T1 2020, LIÉE AU RALENTISSEMENT DES OUVERTURES À L'INTERNATIONAL ET AU PLAN D'OPTIMISATION DU RÉSEAU DE MAGASINS EN FRANCE

* EN FRANCE ET DANS LA RÉGION EMEA, LES VENTES SONT EN BAISSE DE RESPECTIVEMENT 19,4% ET 11,9% EN ORGANIQUE

* DANS LA RÉGION AMÉRIQUES, LE CHIFFRE D'AFFAIRES A RECULÉ DE 17,4% EN ORGANIQUE

* DANS LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES A RECULÉ DE 33,4% EN ORGANIQUE

* À DATE, 82% DES MAGASINS SONT FERMÉS

* COMPTE TENU DES INCERTITUDES SUR LA DURÉE ET L'AMPLEUR DE L'ÉPIDÉMIE, IL N'EST PAS PERTINENT DE COMMUNIQUER DES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2020

* SMCP BÉNÉFICIE D'UNE POSITION DE LIQUIDITÉ SÉCURISÉE DE PLUS DE 200 MILLIONS D'EUROS À LA FIN DU T1 2020 POUR FAIRE FACE À LA CRISE

* SMCP A ENTAMÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES AFIN DE RENFORCER SA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA

Résultats d'entreprise

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