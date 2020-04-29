SMCP-Le chiffre d'affaires a chuté de 20% au T1 en organique
Reuters•29/04/2020 à 07:45
29 avril (Reuters) - SMCP SA SMCP.PA a publié mercredi les résultats suivants:
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 16,7% EN DONNÉES PUBLIÉES, SOIT UN RECUL DE 20,4% EN ORGANIQUE
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 A ÉTÉ PÉNALISÉ PAR LE COVID-19 DANS L'ENSEMBLE DES RÉGIONS À PARTIR DE LA FIN DU MOIS DE JANVIER
* EN CHINE CONTINENTALE, LE TRAFIC ET LES VENTES S'AMÉLIORENT PROGRESSIVEMENT DEPUIS LE MOIS DE MARS, ILLUSTRANT LES PREMIERS SIGNES D'UNE REPRISE
* FERMETURE DE 6 POINTS DE VENTE AU T1 2020, LIÉE AU RALENTISSEMENT DES OUVERTURES À L'INTERNATIONAL ET AU PLAN D'OPTIMISATION DU RÉSEAU DE MAGASINS EN FRANCE
* EN FRANCE ET DANS LA RÉGION EMEA, LES VENTES SONT EN BAISSE DE RESPECTIVEMENT 19,4% ET 11,9% EN ORGANIQUE
* DANS LA RÉGION AMÉRIQUES, LE CHIFFRE D'AFFAIRES A RECULÉ DE 17,4% EN ORGANIQUE
* DANS LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES A RECULÉ DE 33,4% EN ORGANIQUE
* À DATE, 82% DES MAGASINS SONT FERMÉS
* COMPTE TENU DES INCERTITUDES SUR LA DURÉE ET L'AMPLEUR DE L'ÉPIDÉMIE, IL N'EST PAS PERTINENT DE COMMUNIQUER DES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2020
* SMCP BÉNÉFICIE D'UNE POSITION DE LIQUIDITÉ SÉCURISÉE DE PLUS DE 200 MILLIONS D'EUROS À LA FIN DU T1 2020 POUR FAIRE FACE À LA CRISE
* SMCP A ENTAMÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES AFIN DE RENFORCER SA FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-3.60%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer