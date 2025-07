SMCP: la justice singapourienne s'est prononcée information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - SMCP a annoncé vendredi que la Haute Cour de Singapour avait décidé d'ordonner à Dynamic Treasure Group (DTG) de restituer à European Topsoho (ETS) la participation de 15,5% du capital de SMCP qui lui avait été cédée en 2021.



Cette décision intervient alors que la justice britannique avait déjà estimé en septembre dernier que cette cession par European Topsoho, l'ancien actionnaire de référence chinois de SMCP désormais en faillite, vers DTG, une holding elle-même gérée par la fille du propriétaire d'European Topsoho, était illégale.



Cette décision de justice constitue un nouveau revers pour European Topsoho, l'ancien actionnaire majoritaire du propriétaire des enseignes Sandro, Maje et Claudie Pierlot, qui va devoir remettre cette participation à son créancier GLAS.



En tenant compte de sa participation existante de près de 29% et d'une part résiduelle de 8% d'European Topsoho, GLAS va désormais être en mesure de contrôler près de 53% du capital de SMCP, voire de trouver un acquéreur potentiel après près de quatre ans de conflits actionnariaux.



DTG devra se conformer à cette ordonnance dans un délai d'une semaine suivant la réception de sa notification.



SMCP, qui précise que cette ordonnance reste susceptible d'appel, indique qu'il tiendra le marché informé de la restitution effective de cette participation.



A la Bourse de Paris, l'action SMCP prenait plus de 3% vendredi après-midi suite à ces annonces, ce qui porte à plus de 26% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées SMCP 4,5700 EUR Euronext Paris +3,51%