SMCP: European TopSoho franchit 20% du capital et 25% des votes
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 17:35

(Zonebourse.com) - La société European TopSoho (ETS) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 août 2025, les seuils de 10%, 15% et 20% du capital et 15%, 20% et 25% des droits de vote de la société SMCP et détenir, 23,21% du capital et 26,89% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions SMCP à la société ETS.

