SMCP devrait souffrir des droits de douane

(AOF) - SMCP, maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, devrait être impacté par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. "Le groupe produit essentiellement en Asie et en Europe et devrait donc souffrir de ces droits de douane puisque plus de 10% de son chiffre d'affaires est réalisé aux Etats-Unis", indique TP Icap Midcap dans une longue note d'analyse.

"Environ 50% de la production provient d'Asie (Chine taxée à 34%, Vietnam 46%) et 50% du bassin méditerranéen (Turquie imposée à 10%, Tunisie 28% et UE 20%), précise le broker pour qui "la confiance du consommateur américain était déjà en berne en ce début d'année et ne devrait pas s'améliorer avec les potentielles hausses de prix pour compenser ces tarifs".

AOF - EN SAVOIR PLUS