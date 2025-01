SMCP: des ADP G converties en actions ordinaires information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - SMCP fait part d'une conversion automatique de 697.343 actions de préférence de catégorie G (ADP G) en 2.735.711 actions ordinaires, une opération portant de 76.288.530 à 78.326.898 le nombre d'actions composant son capital social.



Il est anticipé que les détenteurs d'actions ordinaires issues de la conversion d'ADP G procéderont à la cession de ces actions ordinaires avant le 31 décembre 2025, compte tenu du régime fiscal applicable.



Après conversion des ADP G en actions ordinaires, les fondateurs et les managers de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) détiennent 10,3% du capital et 14,7% des droits de vote du groupe spécialisé dans le luxe accessible.





