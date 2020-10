Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP-CA en baisse de 10,6%, annonce ses objectifs à moyen et long terme Reuters • 26/10/2020 à 18:12









26 octobre (Reuters) - SMCP SA SMCP.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ EN BAISSE LIKE-FOR-LIKE DE 10,6% * DEMAIN MATIN, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE ET LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION PRÉSENTERONT LE PLAN STRATÉGIQUE ET LES OBJECTIFS FINANCIERS DU GROUPE POUR LA PÉRIODE 2020-2025 * PRÉVOIT UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX DE CHANGE CONSTANT SUPÉRIEUR À 6% ENTRE 2023 ET 2025 * NOUS VISONS À ACCROÎTRE NOTRE EXPOSITION EN ASIE QUI DEVIENDRA LA PREMIÈRE RÉGION DU GROUPE EN 2025 Texte original sur Eikon ; Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -2.73%