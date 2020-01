Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP-CA de €1,132 md en 2019, +8,7% à changes et périmètre constants Reuters • 29/01/2020 à 07:39









29 janvier (Reuters) - SMCP SA SMCP.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE +8,7% À CHANGES ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS (+11,3% EN DONNÉES PUBLIÉES) À €1,132 MILLIARD EN 2019 MALGRÉ UNE DÉTÉRIORATION SIGNIFICATIVE DU MARCHÉ À HONG-KONG AU T4 19 ET LES MOUVEMENTS SOCIAUX EN FRANCE * CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE €317,0 MILLIONS, EN HAUSSE DE +9,6% À TAUX DE CHANGE ET PÉRIMÈTRE CONSTANTS AU T4 * SMCP CONFIRME SON OBJECTIF DE MARGE D'EBITDA AJUSTÉE COMPRISE ENTRE 15,5% ET 16,0% EN 2019 Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA

Valeurs associées SMCP Euronext Paris 0.00%