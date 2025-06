SMCP: audience le 2 juillet dans le contentieux ETS information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - SMCP a été informée par une notice de GLAS, trustee des obligations échangeables European TopSoho (ETS), que les procédures judiciaires qu'il a initiées en octobre 2024 à Singapour se poursuivent et qu'une audience sur le fond s'y tiendra le 2 juillet.



Pour rappel, ces procédures ont pour but la restitution de la participation de 15,5% du capital de SMCP à ETS à la suite de l'annulation de sa cession à Dynamic Treasure Group Ltd prononcée par les juridictions anglaises en juillet 2024.



En outre, la justice singapourienne a définitivement rejeté en mai dernier l'appel formé par Wuhu Ruyi Xinbo Investment Partnership, une société liée à Shandong Ruyi, qui prétendait détenir une créance sur cette participation.





Valeurs associées SMCP 4,1100 EUR Euronext Paris +10,19%