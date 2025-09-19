SMBC du Japon porte à 20 % sa participation dans Jefferies

(Ajout de détails dans le communiqué et dans le contexte.)

Sumitomo Mitsui Banking Corp, la branche bancaire de Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T , va investir 135 milliards de yens supplémentaires (912,84 millions de dollars) dans la banque d'investissement américaine Jefferies

JEF.N , ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué vendredi.

L'investissement portera la participation de SMBC de 14,5 % à 20 %, et les deux sociétés créeront également une coentreprise au Japon pour consolider leurs activités de vente en gros d'actions japonaises, selon le communiqué.

SMBC fournira à Jefferies de nouvelles facilités de crédit pour un montant d'environ 2,5 milliards de dollars, ajoute le communiqué.

SMFG, le deuxième groupe bancaire japonais, a commencé à travailler avec Jefferies en 2021 sur des fusions et acquisitions transfrontalières et des financements à effet de levier. Il a pris une participation pour la première fois en 2023, et l'a depuis augmentée à plusieurs reprises.