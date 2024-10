Smart Good Things : Résultats du 1er semestre 2024

Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), pionnier de l’économie bienveillante et solidaire coté sur Euronext Access+, publie ses comptes individuels semestriels pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024, et annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2024.



Smart Good Things Holding assure la direction et la coordination des activités opérationnelles de l’ensemble de ses filiales, en leur fournissant diverses prestations d’assistance, en particulier en matière juridique, financière et fiscale. La Société est également amenée à signer pour le compte de ses filiales différents contrats cadres.



Faits marquants du 1er semestre



• Fin des partenariats avec Distribution Casino France (« DCF »)



Le 22 avril 2024, Smart Good Things Holding a signé un accord transactionnel avec la société Distribution Casino France (DCF) mettant fin aux partenariats antérieurement conclus en décembre 2022 et mars 2023. Le dénouement de ces partenariats s’est accompagné de la résiliation de l’ensemble des contrats commerciaux et de la cession du stock de produits pour un montant forfaitaire de 2 M€ (hors taxes).



Cet accord s’est également accompagné de la sortie du capital de DCF qui détenait 14,71% du capital social de Smart Good Things Holding, à l’issue d’une réduction de capital approuvée par l’assemblée générale mixte du 26 juillet 2024 et réalisée le 8 août 2024.