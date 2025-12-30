Communiqué de presse SMART GOOD THINGS.
Résultats de l’offre volontaire de rachat initiée par la société Smart Next Step et radiation consécutive des actions SGTH inscrites sur le marché Euronext Access + Paris.
Smart Good Things Holding (la « Société », ou « SGTH ») informe ses actionnaires qu’à l’issue de l’offre volontaire de rachat (l’« Offre ») initiée dans le cadre des dispositions de l’article 3.2 alinéa 4 des règles non harmonisées d’Euronext Access (les « Règles de Marché ») par son actionnaire majoritaire, la société Smart Next Step (« Smart Next Step » ou l’« Initiateur ») et qui s’est clôturée le 24 décembre 2025, l’Initiateur détient 21 180 150 Actions, soit 98,675% du capital et des droits de vote de SGTH.
