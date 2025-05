Smart Good Things : Résultats annuels 2024

Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), pionnier de l’économie bienveillante et solidaire coté sur Euronext Access+, publie ses comptes sociaux annuels pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, et annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2024 comprenant les états financiers 2024 audités mais non certifiés, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes afférent à ces états financiers.

Smart Good Things Holding assure la direction et la coordination des activités opérationnelles de l’ensemble de ses filiales, en leur fournissant diverses prestations d’assistance, en particulier en matière juridique, financière et fiscale. La Société peut être également amenée à signer des contrats cadres pour le compte de ses filiales.

L’exercice 2024 a été marqué par une profonde transformation du périmètre et du modèle économique de Smart Good Things Holding, dans un contexte de redéploiement stratégique et de restructuration de ses activités.