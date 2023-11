Smart Good Things lance Le Projet Fou, un complément de retraite financé par la consommation avec une offre de bienvenue qui représente près de 60 millions d’euros de valeur totale pour les consommateurs

Smart Good Things, a lancé hier soir Le Projet Fou, sous la célèbre verrière de la Samaritaine.



Le Projet Fou est un mouvement porté par Smart Good Retraite, nouvelle filiale du groupe Smart Good Things Holding, pour créer un nouveau modèle de complément de retraite financé par la consommation via un système de « cashback » épargné sur une longue durée.

Une initiative originale et novatrice avec le Compte Epargne Consommation Retraite.



Le projet en gestation depuis de nombreuses années a fait l’objet de longs mois de préparation et d’études sur le terrain et arrive au bon moment dans un contexte inflationniste fort et post réforme des retraites.



La retraite sans effort par capitalisation d’avantages tirés de la consommation viendra compléter la retraite par répartition.



En adhérant au site leprojetfou.fr, le consommateur règle ses achats en magasin ou en ligne avec les e-cartes (bons d’achat) dédiées, cumulables avec toutes les opérations en ligne et en magasins.



Grâce à l’achat de ces e-cartes (bons d’achat), il bénéficie immédiatement d'une créance sur Smart Good Retraite égale à son cashback (jusqu’à 25 %) que Smart Good Retraite verse sur un compte bancaire dédié, rémunéré, dont le crédit est destiné in fine aux bénéficiaires du cashback : Le Compte Epargne Consommation Retraite*.