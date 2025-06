Smart Good Things Holding : Avis de réunion de l’assemblée générale annuelle

Les actionnaires de la société Smart Good Things Holding sont informés de la réunion de l’assemblée générale mixte annuelle (l’« Assemblée Générale Mixte ») le 23 juillet 2025 à 16 heures au siège social situé 59, avenue Marceau 75116 Paris.

Sous réserve de l’obtention de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris (anciennement dénommé tribunal de commerce de Paris) autorisant le dépassement du délai prévu (six mois) par les articles L. 225-100 et R 225-64 du Code de commerce pour l’approbation des comptes annuels, l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société sera amenée à délibérer sur :

- à titre ordinaire, l’approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024, l’affectation du résultat de l’exercice écoulé, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées et la ratification de plusieurs conventions, le remplacement du Commissaire aux Comptes et la rémunération globale des membres du Conseil d’administration ; et



- à titre extraordinaire, le renouvellement de certaines délégations financières conférées au Conseil d’administration pour modifier le capital social.