Smart Good Things Holding annonce l’entrée de Distribution Casino France dans son capital

Smart Good Things Holding (« Smart Good Things ») annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec les enseignes Casino aux termes duquel la société Distribution Casino France (« DCF ») prendra une participation de 10% dans le capital du pionnier de l’économie bienveillante, référencera et diffusera les produits et les offres Smart Good Things et Smart Good Alliance.



En vertu d’un accord conclu le 23 décembre 2022, la société DCF, qui détient les enseignes #Hyper Frais, Géant Casino, Supermarchés Casino et les enseignes de proximité Petit Casino, Vival, Spar, Casino Shop et Sherpa, va référencer et distribuer les produits Smart Good Things, et développer de nouveaux produits et services dédiés, en association avec Smart Good Things.



Ce partenariat stratégique conclu entre DCF et Smart Good Things prévoit le déploiement dans le même temps des mêmes dispositifs de référencement et distribution dans les autres enseignes alimentaires du groupe Casino en France (Monoprix, Naturalia et Franprix).



Modalités et cadre juridique de l’émission



Au cours de sa réunion en date du 21 décembre 2022, le Conseil d’administration de Smart Good Things a décidé de faire usage de la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Smart Good Things le 29 juillet 2022 aux termes de la 24ème résolution.