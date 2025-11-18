 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 008,40
-1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Smart Good Things : Franchissement du seuil de 90% du capital et des droits de vote par la société Smart Next Step et lancement d’une offre volontaire de rachat au prix de 0,46 €, assorti d’un complément de prix éventuel par action, suivie d’une demande de radiation des actions inscrites sur le marché Euronext Access+ Paris.
information fournie par Boursorama CP 18/11/2025 à 09:00

Communiqué de presse SMART GOOD THINGS

Franchissement du seuil de 90% du capital et des droits de vote par la société Smart Next Step et lancement d’une offre volontaire de rachat au prix de 0,46 €, assorti d’un complément de prix éventuel par action, suivie d’une demande de radiation des actions inscrites sur le marché Euronext Access+ Paris.

Smart Good Things Holding (la « Société », ou « SGTH ») informe ses actionnaires du lancement par la société Smart Next Step, actionnaire à hauteur de 98,56% du capital et des droits de vote de la Société (« Smart Next Step » ou l’« Initiateur »), dans le cadre des dispositions de l’article 3.2 al. 4 des règles non harmonisées d’Euronext Access (les « Règles de Marché »), d’une offre volontaire de rachat (l’« Offre ») visant l’intégralité des 309 750 actions SGTH que l’Initiateur ne détient pas à ce jour, soit 1,44 % du capital et des droits de vote de la Société.

Dividendes

Valeurs associées

SMART GOOD THOL
2,8000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank