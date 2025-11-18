Smart Good Things : Franchissement du seuil de 90% du capital et des droits de vote par la société Smart Next Step et lancement d’une offre volontaire de rachat au prix de 0,46 €, assorti d’un complément de prix éventuel par action, suivie d’une demande de radiation des actions inscrites sur le marché Euronext Access+ Paris.

Communiqué de presse SMART GOOD THINGS



Smart Good Things Holding (la « Société », ou « SGTH ») informe ses actionnaires du lancement par la société Smart Next Step, actionnaire à hauteur de 98,56% du capital et des droits de vote de la Société (« Smart Next Step » ou l’« Initiateur »), dans le cadre des dispositions de l’article 3.2 al. 4 des règles non harmonisées d’Euronext Access (les « Règles de Marché »), d’une offre volontaire de rachat (l’« Offre ») visant l’intégralité des 309 750 actions SGTH que l’Initiateur ne détient pas à ce jour, soit 1,44 % du capital et des droits de vote de la Société.