Smallcaps et Midcaps européennes sont plus attractives que jamais, selon Berenberg

(AOF) - « Les smallcaps européenne ont surperformé les grosses sociétés sur le long terme : cette constante s’est vérifiée la plupart du temps sur les vingt dernières années » C’est ce qu’affirme Matthias Born, Responsable des investissements, de la gestion de patrimoine et d’actifs chez Berenberg, dans un entretien accordé à AOF, soulignant que la raison principale en est que ces smallcaps ont une plus forte croissance. Si elles ont souffert ces 18 derniers mois, c’est selon lui du fait d’une volonté des gérants d’écarter les facteurs de risque, du fait également de taux d’intérêts élevés.

La conséquence est qu'elles se négocient actuellement aux niveaux les plus bas depuis une vingtaine d'années.

Il existe là une vraie opportunité, estime Matthias Born, d'autant plus que l'économie devrait redémarrer assez rapidement, avec des taux d'intérêts atteignant un palier. Le gérant pense que le secteur de la santé et particulièrement le domaine de la medtech présente un grand nombre d'opportunités de qualité. Le secteur technologique et l'industrie méritent également d'être explorés. Sur le marché français, Matthias Born cite notamment Virbac ou Interparfums parmi les sociétés à surveiller.