Small et Mid-Caps : quatre valeurs récompensées à découvrir sans tarder

Quatre Small et Mid-Caps sont aujourd'hui à l'honneur. (© E. Perry/Flickr)

La dixième édition des European Small and Mid-Cap Awards s’est tenue à Prague, le 30 novembre dernier. A cette occasion, la fédération européenne des plateformes de cotations boursières (FESE), l’association des émetteurs et la Commission européenne ont mis à l’honneur cinq sociétés, dont quatre cotées en Bourse. Faut-il les mettre dès maintenant en portefeuille ?

Décernés le 30 novembre dernier, les Trophées des European Small and Mid-Cap 2022 ont récompensé quatre PME européennes qui ont accédé aux marchés des capitaux via une introduction en Bourse au cours des deux années civiles précédentes. Dans la dernière ligne droite avant la remise des prix, douze sociétés, sélectionnées parmi les petites et moyennes capitalisations européennes les plus dynamiques, étaient encore en lice dont les deux françaises Nacon et Omer Decugis.

Comme chaque année, les membres du jury ont attribué un prix dans quatre catégories et un prix spécial mettant en valeur une société qui a eu un impact significatif sur les petits émetteurs accédant aux marchés des capitaux.

GreenVolt, Star 2022

Dans la catégorie reine, Star 2022, c’est la société GreenVolt, cotée sur Euronext Lisbonne, qui a remporté le Trophée laissant dans l’ombre les deux autres sociétés nominées, l’espagnole LLYC et la danoise Trifork.

GreenVolt est une entreprise portugaise leader dans le domaine des énergies renouvelables opérant dans 3 segments : la biomasse, les projets éoliens et solaires à grande échelle, et production décentralisée. Au Portugal, GreenVolt exploite cinq centrales électriques biomasse (capacité installée de 98 MW) utilisant exclusivement des résidus forestiers et, au Royaume-Uni, détient une centrale de déchets de bois (capacité installée de 42