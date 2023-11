SMAIO : succès d'un nouveau programme éducatif aux États-Unis

Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, commente : « La stratégie commerciale de SMAIO repose sur une expansion significative aux États-Unis. Ces cours revêtent donc une importance cruciale pour promouvoir notre offre technologique et scientifique auprès d'un large éventail de chirurgiens dans ce pays stratégique, où les prix de vente sont plus élevés par rapport à d'autres géographies. Grâce aux retours très positifs, nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre la formation et l'accompagnement des chirurgiens, les aidant à réaliser des interventions personnalisées pour favoriser un équilibre optimal et durable chez les patients. »



Pr. Munish Gupta (MD), chirurgien de la colonne vertébrale et professeur de chirurgie orthopédique à la faculté de médecine de la Washington University à Saint Louis, ajoute : « Le cours sur l’alignement sagittal fut une opportunité exceptionnelle pour discuter des concepts les plus avancés concernant la restauration d’un profil harmonieux dans la déformation rachidienne adulte. J’ai été très impressionné par le logiciel de SMAIO et sa technologie permettant de réaliser des tiges en titane sur-mesure. Cette technologie peut aider de nombreux chirurgiens du rachis à travers le monde. »



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu