SMAIO : réussite du 1er programme éducatif aux Etats-Unis, premier marché du rachis au monde

Lyon, le 17 novembre 2022 – 18h CET – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce aujourd’hui la réussite de son 1er programme éducatif réalisé aux Etats-Unis qui s’est tenu à Dallas (Texas) courant du mois de novembre 2022.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu