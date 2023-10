SMAIO : résultats semestriels 2023

• Chiffre d’affaires SMAIO du 1er semestre 2023 à 4,0 M€, hors opérations intra-groupe1, en hausse soutenue de +203% grâce au paiement d’étape de 3 M$ (~2,8 M€) de NuVasive

• Poursuite de l’amélioration de la marge sur les ventes d’implants hors groupe à 67% vs. 63% en 2022 et 55% en 2021

• Trésorerie solide à 7,3 M€ au 30 juin 2023, hors 1,5 M€ de financements non dilutifs obtenus auprès des banques historiques de SMAIO



Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, déclare : « Au cours du premier semestre 2023, nous avons déployé de manière efficace notre plan stratégique aux Etats-Unis en nous appuyant sur notre collaboration avec NuVasive et sur la formation des chirurgiens prescripteurs locaux pour permettre la diffusion de notre offre i-kontrol. En parallèle, nous avons amélioré nos indicateurs de rentabilité avec une marge sur les ventes d’implants qui atteint 67% grâce à l’optimisation de nos conditions d’achats. Enfin, nous avons mené une politique R&D ciblée qui permet de préserver notre niveau de trésorerie en vue de notre montée en puissance commerciale. Fort de ces réalisations, nous abordons les semestres à venir avec confiance en poursuivant la bonne exécution de notre plan stratégique qui se focalisera prioritairement sur la montée en puissance de nos ventes et le développement de notre rentabilité. »