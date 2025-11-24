 Aller au contenu principal
SMAIO nomme Matthieu Ville au poste de directeur commercial afin d'accélérer la commercialisation et de renforcer son leadership dans le domaine du réalignement vertébral
information fournie par Boursorama CP 24/11/2025 à 18:00

Matthieu Ville apporte plus de 15 ans d'expérience en marketing médical aux États-Unis.

Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, conclut : « Nous sommes ravis d'accueillir Matthieu Ville au sein de notre équipe de direction. Son double parcours franco-américain et sa connaissance approfondie du paysage nord-américain des technologies médicales font de lui un atout précieux alors que nous accélérons notre expansion aux États-Unis. Ayant déjà contribué à notre partenariat avec NuVasive en 2022, Matthieu apporte à la fois son sens stratégique et sa compréhension fine de la culture SMAIO. Grâce à son leadership, nous allons structurer notre croissance et positionner fermement SMAIO sur le plus grand marché mondial des dispositifs médicaux. »

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu

