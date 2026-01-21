SMAIO : les États-Unis portent la croissance
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 08:57
L'activité américaine progresse de 138% à 7,0 MEUR (soit 160% à 7,9 M$ hors effet de change), tirée par la montée en puissance des centres nord-américains déjà actifs en 2024 ( 130%). En 2025, 11 nouveaux chirurgiens ont rejoint la base d'utilisateurs en Amérique du Nord, mais ils pèsent moins de 10% des ventes, laissant entrevoir une poursuite de la croissance en 2026.
Parallèlement, le groupe indique avoir signé deux partenariats industriels majeurs autour de sa plateforme ouverte KEOPS-4ME, visant une diffusion à grande échelle des tiges sur mesure K-rods à partir du T2 2026.
Au 31 décembre 2025, SMAIO affiche une trésorerie de 5,8 MEUR.
En 2026, SMAIO veut capitaliser sur les fondations posées ces dernières années pour poursuivre son déploiement international, consolider son leadership technologique et maintenir une croissance durable.
Le groupe cible en priorité le marché américain de la déformation rachidienne complexe, à forte valeur ajoutée, en combinant une stratégie de terrain auprès de chirurgiens de centres de référence - via formation, échanges réguliers avec des leaders d'opinion et montée en puissance des " Sagittal Alignment Think Tanks " - et l'accélération de sa plateforme KEOPS-4ME.
Grâce aux partenariats signés avec Highridge Medical et Orthofix, SMAIO prévoit d'introduire à partir du deuxième trimestre 2026 des solutions associant ses tiges sur mesure K-rod et les vis pédiculaires des partenaires au sein de leurs réseaux hospitaliers, avec la possibilité de nouveaux accords au cours de l'exercice.
Les résultats annuels 2025 sont programmés au 14 avril 2026, après Bourse.
Valeurs associées
|6,7500 EUR
|Euronext Paris
|-7,53%
A lire aussi
-
* ENGIE ENGIE.PA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève son objectif de cours à 24,5 euros contre 17,5 euros. * SCOR SCOR.PA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à ... Lire la suite
-
par Philip Blenkinsop Les députés européens sont appelés mercredi à se prononcer sur une éventuelle saisine de la Cour de justice de l'Union européenne (UE) concernant l'accord commercial signé entre le bloc et les pays du Mercosur. En cas de feu vert, cela pourrait ... Lire la suite
-
La France a demandé un exercice de l'Otan au Groenland et elle est prête à y contribuer, a fait savoir mercredi l'Elysée, alors que le projet du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de l'île de l'Arctique provoque de vives tensions entre les ... Lire la suite
-
Donald Trump a rejeté mardi l'invitation lancée par le président français Emmanuel Macron à une réunion du G7 à Paris jeudi. Le président américain a également enjoint Emmanuel Macron et Keir Starmer à "remettre de l'ordre dans leurs pays".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer