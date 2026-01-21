 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SMAIO : les États-Unis portent la croissance
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 08:57

SMAIO a annoncé un chiffre d'affaires 2025 de 9,2 MEUR, en hausse de 67%, porté principalement par une forte accélération aux États-Unis.


L'activité américaine progresse de 138% à 7,0 MEUR (soit 160% à 7,9 M$ hors effet de change), tirée par la montée en puissance des centres nord-américains déjà actifs en 2024 ( 130%). En 2025, 11 nouveaux chirurgiens ont rejoint la base d'utilisateurs en Amérique du Nord, mais ils pèsent moins de 10% des ventes, laissant entrevoir une poursuite de la croissance en 2026.

Parallèlement, le groupe indique avoir signé deux partenariats industriels majeurs autour de sa plateforme ouverte KEOPS-4ME, visant une diffusion à grande échelle des tiges sur mesure K-rods à partir du T2 2026.

Au 31 décembre 2025, SMAIO affiche une trésorerie de 5,8 MEUR.

En 2026, SMAIO veut capitaliser sur les fondations posées ces dernières années pour poursuivre son déploiement international, consolider son leadership technologique et maintenir une croissance durable.

Le groupe cible en priorité le marché américain de la déformation rachidienne complexe, à forte valeur ajoutée, en combinant une stratégie de terrain auprès de chirurgiens de centres de référence - via formation, échanges réguliers avec des leaders d'opinion et montée en puissance des " Sagittal Alignment Think Tanks " - et l'accélération de sa plateforme KEOPS-4ME.

Grâce aux partenariats signés avec Highridge Medical et Orthofix, SMAIO prévoit d'introduire à partir du deuxième trimestre 2026 des solutions associant ses tiges sur mesure K-rod et les vis pédiculaires des partenaires au sein de leurs réseaux hospitaliers, avec la possibilité de nouveaux accords au cours de l'exercice.

Les résultats annuels 2025 sont programmés au 14 avril 2026, après Bourse.

Valeurs associées

SMAIO
6,7500 EUR Euronext Paris -7,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank