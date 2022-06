SMAIO : initiation de couverture à l’achat par TP ICAP Midcap

TP ICAP Midcap initie à l’achat la couverture de SMAIO



Lyon, le 8 juin 2022 – 18h CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, annonce aujourd’hui l’initiation de la couverture de son titre par TP ICAP Midcap, société de bourse et banque d'affaires spécialisée sur les small & mid caps.



Dans son étude d’initiation publiée le 3 juin 2022, TP ICAP Midcap entame le suivi du titre avec une recommandation à l’achat et valorise l’entreprise à 6,3 euros par action*.



* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d’un service de production et de diffusion d’analyses financières a été convenue entre SMAIO et TP ICAP Midcap.



Prochaines actualités financières :

• Assemblée générale annuelle : le 20 juin 2022

• Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 : le 12 juillet 2022 après la clôture des marchés



