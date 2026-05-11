SMAIO étoffe son Conseil scientifique nord-américain avec un nouveau chirurgien de renom



- Nomination du Dr. Jeffrey M. Hills, chirurgien orthopédiste spécialisé dans les pathologies complexes de la colonne vertébrale

- Le conseil scientifique de SMAIO, composé désormais de cinq membres, représente un outil-clé dans le développement de la société aux Etats-Unis



Dallas (États-Unis) et Lyon (France), le 11 mai 2026 – 18h30 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe proposant une solution intégrée pré, intra et postopératoire basée sur un logiciel de planification 3D, des implants adaptatifs et des services associés, annonce la nomination du Dr. Jeffrey M. Hills, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du rachis complexe et Assistant Professor / Clinical à UT Health San Antonio (Texas), au sein de son conseil scientifique nord-américain.



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