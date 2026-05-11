Deux morts et six blessés à Nice lors d'une nouvelle fusillade en plein jour

Des policiers sur les lieux où deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Un tireur à trottinette a fait deux morts et six blessés dans un quartier sensible de Nice lundi en plein après-midi, laissant les habitants choqués et exaspérés par la violence récurrente liée au trafic de drogue.

En fin d'après-midi, le maire de Nice, Eric Ciotti (UDR), a précisé à la presse sur les lieux que trois personnes blessées sont en "urgence absolue", leur pronostic vital engagé. Trois personnes ont également été plus légèrement blessées, selon le bilan des autorités.

La fusillade s'est produite à 15h30, sur une place commerçante très fréquentée du quartier des Moulins situé à l'ouest de Nice, non loin des principales voies d'accès à la ville.

Le tireur "a été déposé par un véhicule, s'est rapproché en trottinette, il a fait feu et il est reparti en trottinette (...) récupéré par un véhicule qui a pris la fuite", a indiqué le procureur de Nice, Damien Martinelli, également sur les lieux.

Les personnes touchées étaient attablées à la terrasse d'un café, et selon le procureur, elles ont été "ciblées" puisque "la personne s'est rapprochée". Il a fait état d'une dizaine de tirs et des étuis de 9 mm ont été retrouvés.

Il est toutefois "possible d'avoir des victimes sans lien avec le trafic de stupéfiants", a-t-il ajouté, précisant que les victimes ont "entre 23 et 57 ans".

- "J'ai vu tout le monde courir, crier" -

En octobre déjà, la même place des Amaryllis, point de trafic de drogue bien connu selon le maire, avait été le théâtre d'un double meurtre.

Des assaillants à bord d'une voiture avait ouvert le feu apparemment au hasard sur la place, provoquant la mort d'un père de famille tchétchène de 57 ans et d'un Niçois de 20 ans, ni l'un ni l'autre liés au trafic de drogue.

Le maire de Nice, Éric Ciotti, s'adresse à la presse sur les lieux de la fusillade dans le quartier des Moulins, le 11 mai 2026 à Nice ( AFP / Frederic DIDES )

Sabrina, 44 ans, qui vit dans un logement social avec sa fille sur cette place, en avait été témoin: "Le soir de la fusillade d'octobre, ma fille et moi on a vu les corps. Aujourd'hui, elle était en train de rentrer du collège quand on a entendu les tirs. J'ai entendu +Pa-pa-pa-pa-pam+. J'ai encore le son dans la tête. J'ai vu tout le monde courir, crier."

"Ils cachent leurs trucs dans notre immeuble", témoigne cette habitante épuisée, "j'héberge un réfugié ukrainien, il dit que c'est comme là bas (...) j'ai perdu ma santé, mon emploi..."

"C'est une guerre dont il s'agit et pour gagner une guerre, il faut utiliser des armes de guerre, des armes au premier sens du terme, des armes juridiques, des armes judiciaires, des armes pénales", a martelé le maire de Nice, qui accuse régulièrement l'Etat d'impuissance face à la montée du narcotrafic.

- Des tirs vendredi et samedi soir -

Dimanche, le préfet des Alpes-Maritimes avait annoncé avoir demandé "un renforcement significatif des effectifs de police sur les secteurs concernés afin de rétablir pleinement la sécurité".

Vendredi soir, une épicerie du quartier des Moulins, dans le même voisinage que la place où s'est produite la fusillade, a été ciblée par des tirs et une explosion, entraînant l'ouverture d'une enquête pour "tentative d’homicide en bande organisée et association de malfaiteurs".

Samedi soir, des tirs avaient éclaté dans un autre quartier de Nice également touché par la narcotrafic, Saint-Roch, visant des jeunes gens réunis à un carrefour.

Un policier sur les lieux où deux personnes ont été tuées et trois autres blessées lors d'une fusillade dans le quartier des Moulins à Nice, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

"On a les trois mêmes armes, les trois mêmes calibres sur les trois épisodes (...)" des derniers jours, a souligné lundi le procureur de Nice. "C'est évidemment lié", a-t-il ajouté.

Les Moulins, un quartier de 8.000 habitants proche de l'autoroute, à l'entrée de la ville, mais enclavé et régulièrement marqué par des violences pour le contrôle de points de deal, a déjà été endeuillé à plusieurs reprises ces dernières années, avec de nombreuses victimes collatérales.

Les autorités dénombraient récemment aux Moulins cinq points de deal, "dont 2 très actifs", contre douze en 2023. Eric Ciotti a déploré "onze morts dans le seul quartier des Moulins" depuis l'été 2024.

En juillet 2024, sept personnes d'une même famille, dont trois enfants et un adolescent, avaient péri dans un incendie criminel visant un autre étage sur fond de trafic de drogues.