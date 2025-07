Smaio : Croissance semestrielle très impressionnante

Publication du chiffre d’affaires S1 2025

Après avoir publié un chiffre d’affaires T1 en hausse de +140%, SMAIO continue sur son excellente dynamique et annonce des ventes S1 2025 de 5,0 M€, soit une progression de +126%, un niveau presque similaire à l’ensemble de l’exercice 2024 (5,5 M€). Les ventes d’implants sur le marché américain, au cœur de la feuille de route stratégique, continuent de porter le groupe.

Perspectives et estimations

Après cet excellent début d’exercice, la tendance devrait se poursuivre sur le deuxième semestre. SMAIO continuera de capitaliser sur sa feuille de route, qui fonctionne bien pour le moment : 1/ le focus aux US, appuyé par le développement de nouveaux centres utilisateurs (environ 5 dans le pipeline), la montée en puissance des centres actuels ainsi que la vente de tiges aux dispositifs concurrents, et 2/ la poursuite des investissements en matière d’innovation et de développement destinés à conserver, et même à renforcer, l’avantage technologique du groupe.

Suite à cette publication et à un changement d’analyste, nous avons revu en profondeur notre modèle. Nous tablons désormais sur un chiffre d’affaires 2025e de 11,1 M€, impliquant une croissance annuelle >100% et une croissance S2 d’environ 85%. Cette trajectoire en matière de top line, du fait d’une structure de coûts claire et sous contrôle, devrait permettre à SMAIO de s’approcher de son breakeven en matière d’EBITDA. Nous l’estimons à -0,4 M€ sur l’exercice 2025e, contre -1,8 M€ en 2024. Côté cash, la levée de 2,5 M€ réalisée en début d’année donne une marge de manœuvre suffisante au groupe pour assurer son développement (BFR, poursuite des efforts de R&D) à court et moyen terme.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et réhaussons notre objectif de cours à 7,50€ (vs 5,00€ précédemment). Le multiple de CA 2025e induit à cette valorisation (c4,0x) et sur nos estimations est 1/ soutenable du fait de la croissance embarquée du groupe et 2/ globalement en ligne avec les peers ainsi qu’avec les dernières transactions observées dans le secteur.