SMAIO annonce un chiffre d’affaires 2024 de 5,5 M€, désormais majoritairement réalisé aux États-Unis



- Croissance des ventes d’implants supérieure à +100%, grâce à l’orientation stratégique sur le marché américain, engendrant une forte croissance du chiffre d’affaires désormais majoritairement réalisé aux États-Unis



- Installation de la Direction générale et commerciale du groupe aux États-Unis (Dallas, Texas) permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 2,9 M€ sur ce marché stratégique en 2024, avec un 4ème trimestre record à 1,5 M€



- 8 centres utilisateurs aux États-Unis à fin 2024 et enregistrement très avancé dans 5 centres supplémentaires, laissant envisager une croissance toujours soutenue en 2025





Dallas & Lyon, le 21 janvier 2025 – 18h00 CET – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie son chiffre d’affaires au 31 décembre 2024.



