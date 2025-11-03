SMAIO accueille un nouveau membre de renom au sein de son Conseil scientifique aux États-Unis

• Nomination du Dr. Tenner Guillaume, chirurgien orthopédiste spécialisé dans les déformations de la colonne vertébrale à Gillette Children's Hospital (St. Paul, Minnesota)

• Le conseil scientifique de SMAIO compte désormais quatre chirurgiens nord-américains afin d’accompagner l’expansion de la société sur le premier marché mondial du rachis



Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, conclut : « Je suis ravi et honoré d’accueillir le Dr. Tenner Guillaume au sein de notre conseil scientifique nord-américain. Son expertise approfondie dans les déformations de la colonne vertébrale, en particulier chez les patients jeunes, sera un atout majeur pour notre développement. L’arrivé du Dr. Guillaume s’inscrit dans une phase d’expansion clé pour SMAIO aux États-Unis, marquée par l’ouverture de nouveaux réseaux de collaboration avec des chirurgies et institutions de référence. Sa contribution renforcera notre ambition commune : faire de SMAIO un acteur incontournable de la chirurgie du rachis, au service d’une meilleure prise en charge des patients. »



