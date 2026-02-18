SM Energy va vendre certains actifs du sud du Texas à Caturus pour 950 millions de dollars

Le producteur américain de pétrole et de gaz SM Energy SM.N a déclaré mercredi qu'il vendrait des actifs sélectionnés dans le sud du Texas à Caturus Energy pour 950 millions de dollars en espèces afin de réduire la dette et de renforcer sa structure de capital.

Les actions de SM Energy ont augmenté de 4,8 % dans les échanges de l'après-midi, suivant la hausse des prix du pétrole.

Cette vente répond à l'une des principales priorités de SM Energy, qui consiste à vendre plus d'un milliard de dollars d'actifs, dans le but de réduire les coûts et d'améliorer la flexibilité financière, a déclaré Beth McDonald, directrice générale de l'entreprise.

SM Energy et Civitas Resources ont annoncé à la fin de l'année dernière qu'elles fusionneraient dans le cadre d'une opération de 12,8 milliards de dollars. SM Energy a déclaré qu'elle s'attendait à économiser 200 millions de dollars par an et potentiellement jusqu'à 300 millions de dollars grâce à la réduction des frais généraux et des coûts d'exploitation.

La société a également déclaré qu'elle prévoyait de donner la priorité au flux de trésorerie disponible pour réduire l'endettement.

L'acquisition par Caturus englobe près de 60 000 acres nets dans le sud du Texas et environ 250 millions de pieds cubes par jour (MMcfe/d) de production à partir de 260 puits productifs, avec une production nette pro forma totale de 950 MMcfe/d à la clôture.

Caturus, qui développe l'installation d'exportation de GNL Commonwealth en Louisiane, a déclaré que l'acquisition des actifs de Galvan Ranch de SM Energy lui permettrait de livrer du gaz naturel à faible teneur en azote aux principaux centres de GNL de Gillis et d'Agua Dulce.

"Galvan Ranch élargit considérablement notre empreinte dans l'Eagle Ford et l'Austin Chalk et s'accompagne d'une infrastructure existante qui soutient un développement à long terme et efficace en termes de capital", a déclaré David Lawler, directeur général de Caturus.

"Nous considérons la transaction comme positive; cependant, nous pensons que l'exécution opérationnelle de la société pro forma est importante pour ramener les investisseurs à l'histoire", a déclaré Gabriele Sorbara, analyste chez Siebert Williams Shank & Co.

Caturus a conclu collectivement des contrats d'achat de gaz naturel à long terme de 7 millions de tonnes par an avec Mercuria, l'Aramco saoudienne 2223.SE , Glencore GLEN.L , la JERA japonaise, la PETRONAS malaisienne PGAS.KL et EQT Corp

EQT.N .

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre.