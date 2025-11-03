 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,99
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SM Energy chute suite à la fusion avec Civitas, une transaction de 12,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 novembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine SM Energy SM.N ont baissé de 7,8 %, atteignantleur niveau le plus bas depuis septembre 2021

** SM déclare qu'elle fusionnera avec son homologue CIVI dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluant la société combinée à 12,8 milliards de dollars, y compris la dette

** Les actionnaires de Civitas recevront 1,45 action de SM pour chaque action de CIVI, ce qui leur donnera une participation d'environ 52 % dans la société fusionnée

** Cela valorise Civitas à environ 30,29 dollars par action, soit une prime de 5 % par rapport à son cours de clôture du 31 octobre, et donne à l'opération une valeur en capital d'environ 2,81 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** Séparément, SM a également battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre avec un bénéfice ajusté de 1,33 $ par action par rapport aux estimations de 1,29 $ par action - données compilées par LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, SM est en baisse de 50,3 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CIVITAS RES
28,350 USD NYSE -1,66%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
64,68 USD Ice Europ -0,60%
Pétrole WTI
60,81 USD Ice Europ -0,10%
SM ENERGY
19,331 USD NYSE -7,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank