SM Energy chute suite à la fusion avec Civitas, une transaction de 12,8 milliards de dollars

(Mises à jour)

3 novembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine SM Energy SM.N ont baissé de 7,8 %, atteignantleur niveau le plus bas depuis septembre 2021

** SM déclare qu'elle fusionnera avec son homologue CIVI dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, évaluant la société combinée à 12,8 milliards de dollars, y compris la dette

** Les actionnaires de Civitas recevront 1,45 action de SM pour chaque action de CIVI, ce qui leur donnera une participation d'environ 52 % dans la société fusionnée

** Cela valorise Civitas à environ 30,29 dollars par action, soit une prime de 5 % par rapport à son cours de clôture du 31 octobre, et donne à l'opération une valeur en capital d'environ 2,81 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters

** Séparément, SM a également battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre avec un bénéfice ajusté de 1,33 $ par action par rapport aux estimations de 1,29 $ par action - données compilées par LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, SM est en baisse de 50,3 % depuis le début de l'année