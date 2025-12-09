SLM plonge après que Morgan Stanley a réduit sa pondération à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de SLM Corp SLM.O , fournisseur de prêts étudiants, chutent de 14,7 % à 26,33 $ en avant-Bourse

** Morgan Stanley rétrograde l'action de "surpondération" à "neutre" et abaisse son objectif de cours à 31 dollars, invoquant la possibilité d'une augmentation des dépenses et le manque de clarté concernant le bénéfice par action prévisionnel.

** La société de courtage indique qu'elle avait déjà signalé la transition vers les partenariats de crédit privés comme un frein à court terme pour le BPA, la baisse potentielle semblant plus importante que prévu en raison de dépenses plus élevées à court terme.

** L'augmentation des dépenses est due à l'intention de SLM de s'emparer du marché des prêts PLUS après le retrait du gouvernement du programme

** "Si les investisseurs sont prêts à payer un multiple significativement plus élevé pour ce nouveau flux de revenus récurrents liés aux frais, les actions de SLM pourraient être prêtes pour une réévaluation", estime la maison de courtage.

** Neuf des 11 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou plus, deux comme "à conserver"; leur objectif de cours médian est de 35 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 12 % depuis le début de l'année