SLEEVER® et CARBIOS lancent le premier concept de témoin d’effraction Home Compost biodégradable sur le marché mondial : SEELCAP® ONEGO

L’innovation SEELCAP® ONEGO est le fruit du partenariat long terme entre SLEEVER® et CARBIOS qui conjuguent leurs expertises pour la sécurisation d’emballages plus respectueux de l’environnement

Morangis et Clermont-Ferrand (France), le mercredi 25 septembre 2024 (18h00 CEST) : SLEEVER®, groupe familial français, ETI internationale et pilote innovant de la technologie de l’étiquette-sleeve thermorétractable, et CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, dévoilent aujourd’hui leur première innovation fruit de leur partenariat : SEELCAP® ONEGO, le premier concept de témoin d’effraction Home Compost 1 biodégradable, une première mondiale .

Le caractère révolutionnaire de cette double innovation réside d’une part dans l’intégration au mélange de biopolymères de l’enzyme encapsulée CARBIOS Active, la solution développée par CARBIOS pour la biodégradation du PLA, et d’autre part dans son design éco-conçu en collaboration avec Fabrice Peltier.

SEELCAP® ONEGO est un concept de témoin d’effraction original et propriétaire, constitué de deux parties distinctes mais indissociables : la première pour assurer l’inviolabilité et la deuxième pour permettre une ouverture facile en un seul geste avec une languette de préhension.

Grâce à l’inclusion de CARBIOS Active dans le matériau, le SEELCAP® ONEGO se désintègre complètement en conditions de compostage, même à température ambiante, en moins de 6 mois (la certification TÜV Austria « OK Compost HOME » pour le SEELCAP® ONEGO est en cours). Le SEELCAP® ONEGO réduit ainsi l'empreinte carbone jusqu’à 70 % 2 par rapport aux capsules thermorétractables classiques et améliore de manière significative la circularité de ce type d’emballage. Cette solution globale apporte un changement radical en termes de durabilité, tout en répondant aux préoccupations des marques en matière de sécurité, de traçabilité et de fabrication en série.

Le SEELCAP® ONEGO s’intègre facilement sur les lignes de conditionnement existantes et reste compatible avec les équipements de pose et de rétraction de type Combishrink® et Combiskinner® proposés par le Groupe SLEEVER® avec des cadences de 60 à 24 000 bouteilles par heure.

L'innovation SEELCAP® ONEGO sera présentée sur les stands de SLEEVER (RF14, Hall Ravel) et de CARBIOS (VA17, Hall Verrière) à LuxePack Monaco qui se tiendra du 30 septembre au 2 octobre au Grimaldi Forum.

SEELCAP® ONEGO : le premier concept de témoin d’effraction Home Compost 3 biodégradable sur le marché mondial.

La fonction d’inviolabilité est nécessaire pour assurer la sécurité de l'emballage, notamment les produits en verre associés à des coiffes en bois et souvent utilisées pour les vins, alcools et spiritueux. En raison de sa petite taille (< 60 mm classique), le système d’inviolabilité classique ne rentre pas dans les flux traditionnels de tri et de recyclage des emballages d’où la nécessité d’une nouvelle alternative proposée par cette solution Home Compost 4 biodégradable.

CARBIOS Active : une innovation unique au monde qui rend possible la compostabilité à température ambiante des applications riches en PLA, améliorant ainsi leur cycle de vie.

Intégrée directement durant le processus de transformation de la matière plastique sans modification des lignes de production, l'enzyme encapsulée CARBIOS Active permet la création d'une nouvelle génération de produits fabriqués à partir de biopolymères et compostables à température ambiante, quelles que soient les conditions de sol, tout en garantissant un compost de qualité, sans toxicité ni microplastiques. CARBIOS Active ouvre donc de nouvelles possibilités de biodégradation du PLA à température ambiante, y compris dans les conditions de compostage domestique. Une ligne de production est déjà opérationnelle au siège de CARBIOS à Clermont-Ferrand, en France, pouvant produire 2 500 tonnes/an de CARBIOS Active (nécessaires pour un équivalent de 50 000 tonnes/an de PLA enzymé).

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Je suis enthousiaste de présenter le SEELCAP® ONEGO au marché, cette première innovation issue de notre partenariat avec SLEEVER. Grâce à l'intégration de CARBIOS Active, nous avons développé ensemble le premier concept de témoin d’effraction compostable à température ambiante, offrant ainsi une alternative précieuse lorsque le recyclage n'est pas envisageable. C'est une application concrète de la mission de CARBIOS, qui vise à trouver des solutions innovantes et durables pour repenser le cycle de vie de tous les plastiques. »

Eric Fresnel, Président du Groupe SLEEVER® International: « Le SEELCAP® ONEGO est une nouvelle offre éco-conçue pour la garantie de non-effraction des emballages, fruit de la collaboration des équipes SLEEVER® et CARBIOS avec la participation du designer Fabrice Peltier. Une innovation de rupture dans le domaine de la sécurisation des emballages, qui répond aux besoins des marchés du monde des vins, alcools et spiritueux et tout particulièrement les pays où les filières de revalorisation des emballages verres ne sont pas encore développées. »

A propos de SLEEVER® :

Depuis plus de 50 ans, le Groupe Sleever® s'inscrit dans une démarche d'innovation dans l’emballage. Créateur de la solution Sleeve, il en a fait une technologie majeure du packaging. Engagé de longue date dans une démarche de développement durable, Sleever® a été récompensé à de nombreuses reprises pour ses avancées, notamment en matière d’éco-conception. Verticalement intégré, le Groupe offre à ses clients une maîtrise de toute la chaîne de valeur : formulation des films, transformation et impression d’étiquettes-sleeve, conception et fabrication de machines, services de parachèvement à façon. Sleever® réalise un chiffre d’affaire d’environ 150 M€ et emploie 1.000 collaborateurs dans 12 pays.

Visitez le site www.sleever.com pour en savoir plus sur l’expertise

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Pour nos actualités et images, visitez notre newsroom: www.carbios.com/newsroom

LinkedIn : Carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de CARBIOS dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.

