SLEEVER® et CARBIOS lancent le premier concept de témoin d’effraction Home Compost biodégradable sur le marché mondial : SEELCAP® ONEGO

SLEEVER®, groupe familial français, ETI internationale et pilote innovant de la technologie de l’étiquette-sleeve thermorétractable, et CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, dévoilent aujourd’hui leur première innovation fruit de leur partenariat : SEELCAP® ONEGO, le premier concept de témoin d’effraction Home Compost biodégradable, une première mondiale.





Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Je suis enthousiaste de présenter le SEELCAP® ONEGO au marché, cette première innovation issue de notre partenariat avec SLEEVER. Grâce à l'intégration de CARBIOS Active, nous avons développé ensemble le premier concept de témoin d’effraction compostable à température ambiante, offrant ainsi une alternative précieuse lorsque le recyclage n'est pas envisageable. C'est une application concrète de la mission de CARBIOS, qui vise à trouver des solutions innovantes et durables pour repenser le cycle de vie de tous les plastiques. »